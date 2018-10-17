Убийство болгарской журналистки: подозреваемого доставили в аэропорт Софии

В среду, 17 октября подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой был доставлен в Болгарию.
Об этом пишет БГНЕС.
Самолет, в котором находился подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.
В связи с прибытием мужчины в аэропорту усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.
Возле самого Красимирова на борту самолета находится охрана.
Планируется, что после Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.
6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.
В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.
Стало известно о задержании в Германии подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, ранее он уже имел проблемы с законом.
По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки. Сам подозреваемый частично признал вину.
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