Убийство болгарской журналистки: подозреваемого доставили в аэропорт Софии

В среду, 17 октября подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой был доставлен в Болгарию.

Об этом пишет БГНЕС.

Самолет, в котором находился подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.

В связи с прибытием мужчины в аэропорту усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.

Возле самого Красимирова на борту самолета находится охрана.

Планируется, что после Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

Стало известно о задержании в Германии подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, ранее он уже имел проблемы с законом.

По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки. Сам подозреваемый частично признал вину.