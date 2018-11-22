Убийство 100 пациентов в Германии: медбрат извинился перед семьями своих жертв

Бывший медработник Нильс Хегель, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов в двух больницах Германии, извинился перед родственниками своих жертв.
Как сообщает AP, во время заседания суда он обратился к семьям убитых и выразил сожаление.
"Если бы был путь помочь вам, я бы это сделал, поверьте мне", - сказал Хегель.
Он также признал, что раньше не чувствовал своей вины за убийства, которые произошли более десяти лет назад.
"Теперь я сижу здесь с твердым убеждением дать ответ каждому из родственников. Мне очень жаль", - добавил он.
Хегеля обвиняют в том, что в период с 1999 по 2005 год он убил 36 пациентов в больнице Ольденбурга и 64 человек в соседнем Дельменхорсте. Медбрат вводил смертельные дозы лекарств своим пациентам.
На момент начала судебного разбирательства Хегель уже отбывал тюремный срок за убийство шести своих пациентов. В 2005 году Хегель впервые был задержан за введение инъекции пациенту в Дельменхорсте. В 2008 году он был приговорен к семи годам заключения за покушение на убийство. В 2014-2015 годах его признали виновным в двух убийствах и двух покушениях на убийство, и ему было назначено максимальное наказание.
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