Убиты своими семьями. Правозащитники заявили об "убийствах чести" на Северном Кавказе, власти их отрицают Сегодня, 12:34 262 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Конкурс рисунков о роли женщины в обществе в чеченской школе. На Северном Кавказе предполагается, что женщина отвечает за коллективную "честь" Фото: goristoc.ucoz.ru

5 декабря проект Правовая инициатива опубликовал доклад о так называемых "убийствах чести" на Северном Кавказе - в российских республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия. Его авторам удалось собрать свидетельства о 33 убийствах, совершенных с 2008 по 2017 год.

НВ рассказывает, почему большая часть этих преступлений остались безнаказанными и как реагируют на доклад правозащитников власти этих республик.

За что убивали женщин

В 100% случаев, о которых идет речь в докладе, убийцами были мужчины - родственники убитых. Жертвами стали 39 человек, 36 из них были женщинами. В трех случаях убитыми были мужчина и женщина, в одном случае были убиты сразу три женщины и еще в одном - две. Правозащитники считают, что реальное число убийств гораздо больше.

Причиной этих убийств было либо поведение женщин, выходящее за рамки местных традиций, которые жестко ограничивают их свободу и сексуальность, или ничем не подкрепленные слухи об этом, сокрытие изнасилования или инцеста или скрытые материальные мотивы.

В республиках Северного Кавказа "женщина рассматривается как собственность мужчины и должна быть послушной и пассивной", говорится в докладе. Предполагается, что женщина отвечает за коллективную "честь" семьи, рода, общины и нации и не является автономной личностью.

"Убийства чести" - это одновременно наказание за нарушение традиционных норм, попытка "реабилитации чести" и способ запугать женщин для предотвращения "непослушания".

"Убийство чести – это справедливость и порядок. Закон нашего общества. Без убийств чести не будет и порядка. Женщина – мать. Ее честь – главное для рода. Ни богатство, ни статус, а честь важнее", - цитируют авторы доклада мнение одного из опрошенных имамов в Ингушетии.

Как правило, решение о таком убийстве принимается коллективно мужчинами из семьи жертвы, а само убийство планируется.

При этом убийства чести на Северном Кавказе не совершают в соответствии с какими-либо четкими нормами исламского права (шариата) или местных обычаев (адатов). В некоторых адатах мужчину и женщину предписывается убить, если их застали во время полового акта, и они не являются мужем и женой, но только в этом случае. В других адатах такое нарушение обычаев наказывается более мягко, например, штрафом или изгнанием из общины. Адаты различаются в разной местности и нельзя утверждать, что все они предписывают убийство женщин. Что касается шариата, то для вынесения смертного приговора необходимо наличие четырех свидетелей, которые могут подтвердить, что видели факт, например, супружеской измены. Кроме того, по шариату даже в этом случае родственники женщины не могут выносить ей приговор самостоятельно - это должен сделать суд.

Сторонники "убийств чести", как правило, ссылаются именно на местные традиции или исламские законы, хотя фактически такие убийства их нарушают.

Как наказывают убийц

Из 33 случаев "убийств чести", о которых идет речь в докладе, только 14 дел дошло до суда. В 13 случаях обвиняемых осудили, а в одном - оправдали. Убийц приговаривали к срокам от 6 до 15 лет в колонии строгого режима.

"Например, за убийство двоюродной сестры брат был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 6 годам колонии строгого режима. За убийство отцом двух дочерей, одна из которых была несовершеннолетней, была избрана мера наказания по ч. 2 ст. 105 УК РФ в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За убийство беременной дочери отец был осужден на 12 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в докладе.

В большинстве случаев об "убийствах чести" родственники не заявляют, а если заходит речь об исчезновении женщины, они придумывают его причину. Местная полиция старается не вникать в такие дела, считая их семейными вопросами, которые не стоит выносить на публику.

"Из выявленных случаев следует, что многие пропавшие женщины объявляются родственниками исчезнувшими либо уехавшими, но об их исчезновении в правоохранительные органы, как правило, не заявляется. Внутри общин, как правило, в большинстве случаев люди догадываются о произошедшем убийстве "чести"... Никто не будет озвучивать свои подозрения, вызывать на себя гнев сельчан, а тем более заявлять о пропаже женщины. Вмешательства в дела семьи недопустимы", - говорится в докладе.

Убийство иногда маскируют под несчастный случай или вынуждают женщину покончить с собой.

В некоторых случаях, если дело доходит до суда, защита убийцы заявляет, что он убил родственницу, находясь в состоянии аффекта.

Как реагируют на доклад на Северном Кавказе

В докладе говорится, что 22 из 33 случаев, о которых идет речь, было обнаружено в Дагестане, два - в Ингушении и девять - в Чечне. То, что в Дагестане было больше всего убийств, ставших известными СМИ и дошедших до суда, правозащитники связывают с тем, что там их больше осуждают.

"Меньшее число подобных убийств доходит до СМИ и суда в Ингушетии и Чечне", - говорится в докладе.

Примечательно, что только в Дагестане власти отреагировали на доклад обещанием проверить изложенную в нем информацию.

"Я хотел бы точные цифры знать. Происходит у нас это или нет – это вот не знаю. Не скажу, что это знакомое для нас явление и все знают об этом. Но "убийства чести" – слышал, что такое бывает… Мы будем проверять у себя, потому что докладчики иногда врут. После вашего запроса будем проверять. Этого не должно быть нигде и никак", - заявил радиостанции Говорит Москва начальник управления по информполитике администрации главы республики Зубайру Зубайруев.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, комментируя доклад, заявил Интерфаксу, что в Чечне нет "безнравственных женщин", поэтому там нет "убийств чести".

Плакат, иллюстрирующий роль женщины в чеченской школе / Фото: goristoc.ucoz.ru

"Выводы так называемого доклада об убийствах "по мотивам чести" притянуты за уши. В нашей республике нет ничего подобного. Вы просто не найдете у нас безнравственных женщин, женщин, употребляющих алкоголь", - сказал Каримов.

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил Говорит Москва, что информация правозащитников - фейк, а правозащитные организации "ловят хайп на проблемах, которые сами же выдумывают".

"У них что, есть подтвержденная источниками информация о том, что тут были какие-то расправы чести? Я причисляю все это к фейковой информации… Это очередная попытка очернить наш регион, выставить его каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека. ... Пора положить конец всем этим провокациям. Мы с этим боролись, боремся и будем бороться до конца, пока этой гидре… не лишим ее многочисленных голов", - сказал Умаров.

Советник главы Ингушетии Артем Перехрист заявил, что согласен с Умаровым.

"В данном случае я с нашим чеченским коллегой согласуюсь, который уже прокомментировал: не надо из Ингушетии в частности и из всего Кавказа делать какое-то пещерное общество. Приезжайте в Магас, приезжайте в Грозный и посмотрите, что здесь живут абсолютно нормальные люди, которые живут по законам Российской Федерации, а не по законам пещеры", - заявил он.

НВ