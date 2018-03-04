Убедительный результат: Меркель отреагировала на голосование социал-демократов по "большой коалиции"

Канцлер Германии Ангера Меркель заявила, что результат голосования членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) относительно "большой коалиции" является убедительным.

Об этом говорится в заявлении Меркель,опубликованном на странице в Twitter Христианско-демократического союза (ХДС).

"Я поздравляю СДПГ с этим убедительным результатом и рада продолжить совместную работу на благо нашей страны", - отметила канцлер.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

После этого в СДПГ заявили, что министрами от их политсилы в новой коалиции станут три женщины и трое мужчин.