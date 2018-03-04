Убедительный результат: Меркель отреагировала на голосование социал-демократов по "большой коалиции"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Меркель назвала исход голосования СДПГ убедительным

Меркель назвала исход голосования СДПГ убедительным

Канцлер Германии Ангера Меркель заявила, что результат голосования членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) относительно "большой коалиции" является убедительным.

Об этом говорится в заявлении Меркель,опубликованном на странице в Twitter Христианско-демократического союза (ХДС).

"Я поздравляю СДПГ с этим убедительным результатом и рада продолжить совместную работу на благо нашей страны", - отметила канцлер. 

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

После этого в СДПГ заявили, что министрами от их политсилы в новой коалиции станут три женщины и трое мужчин.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове