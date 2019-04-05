Убеди меня, если сможешь. Шесть знаковых теледебатов в мировой и украинской истории 5 апреля, 01:04 4936 Сюжет Цей матеріал також доступний українською JFK Library via YouTube / Коллаж НВ Джон Кеннеди и Ричард Никсон во время первых в истории теледебатов JFK Library via YouTube / Коллаж НВ

Автор Александр Стрельников

Украина находится в ожидании дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны пройти на стадионе НСК Олимпийский.

Перед масштабным политическим событием мы публикуем краткую историю самых главных и интересных дебатов в истории.





Первые теледебаты в истории. Ричард Никсон и Джон Кеннеди

П ервые телевизионные дебаты в истории прошли в Соединенных Штатах Америки в ходе президентских выборов 1960 года. На телеэкранах, приковавших к себе почти 70 миллионов американцев, дебатировали кандидат от Демократической партии Джон Кеннеди и кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон.

Зрители и политологи неоднократно отмечали, что Никсон выглядел неуверенно и блекло по сравнению с Кеннеди: так, республиканец отказался от макияжа, не мог найти выгодную для себя позу, нервничал, "бегал глазами" и потел.

В то же время в команде Кеннеди, видимо, осознавали важность привлекательного и уверенного появления кандидата на экранах - он выглядел абсолютно спокойным и уверенным. Считается, что именно дебаты помогли демократу Кеннеди одержать победу на тех президентских выборах, изменив мнение около четырех миллионов американцев.





Смертная казнь и угроза драки. Самые скандальные дебаты

О дин из самых скандальных и острых вопросов в истории президентских дебатов был поставлен в 1988 году кандидату от Демократической партии США Майклу Дукакису, оппонентом которого в тот момент являлся Джордж Буш-старший.

Модератор дебатов спросил у политика, выступающего за отмену смертной казни: "Если бы Китти Дукакис [жена кандидата, - Ред.] была изнасилована и убита, предпочли бы вы необратимое смертное наказание для убийцы?".

Дукакис остался хладнокровен и ответил, что всю жизнь выступал против смертной казни в стране и не видит никаких доказательств, что это является эффективным способом наказания преступников.

Другой провокационный случай произошел в ходе дебатов кандидатов в президенты США Эла Гора (с рейтингом 45%) и Джорджа Буша-младшего (с рейтингом 42%).

Поведение демократа Гора было слишком самоуверенным и пренебрежительным по отношению к ответам республиканца Буша-младшего. Ситуация накалилась, когда Эл Гор внезапно встал и начал подходить к выступающему оппоненту, из-за чего тот на секунду опешил, после чего просто кивнул.

Считается, что именно такое поведение кандидата от Демократической партии привело к победе Джорджа Буша-младшего.





Кравчук vs Кучма и "Ці руки нічого не крали!". Украинские дебаты

В 1994 году состоялись первые телевизионные дебаты в истории Украины, в которых участвовали кандидаты в президенты Леонид Кравчук (тогдашний действующий глава государства) и Леонид Кучма (на то время - бывший премьер-министр).

В итоге Кравчук в глазах украинцев проиграл Кучме - он показался слишком непонятным для избирателей, а Кучма выглядел как "свой человек".

Дебаты между Кравчуком и Кучмой / Фото: Радио Свобода (RFE/RL)

Другие знаковые дебаты в украинской истории прошли в 2004 году между ныне экс-президентами Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Влияния на исход выборов они практически не оказали, однако стали знаковым событием для украинской политики и в организационном плане.

Тогда же прозвучала знаменитая фраза Виктора Ющенко "Ці руки нічого не крали!", а также он пожелал, чтобы "украинского президента выбирали не в Москве".

В выступлении Януковича запомнилась другая фраза: "Виктор Андреевич, будьте мужчиной!".









Дебаты, открывшие путь к победе. Зузана Чапутова и Марош Шефчович

31 марта 2019 года на выборах президента Словакии победила адвокат и общественная активистка Зузана Чапутова.

Ее главным соперником выступал заместитель главы Европейской Комиссии Марош Шефчович, с которым они также сошлись в дебатах.

Резкому росту рейтингов Чапутовой поспособствовала поддержка президента Словакии Андрея Киски, который принял решение не участвовать в выборах, однако дебаты укрепили победу активистки.

Так, она лаконично и открыто говорила о справедливости, европейских ценностях и равенстве, что, по мнению ее сторонников, напоминало посылы знаменитого диссидента, экс-президента страны Вацлава Гавела.

По результатам второго тура, после обработки ста процентов бюллетеней, 45-летняя леволиберальная активистка набрала 58,4% голосов. В первом туре она имела около 40,5% голосов.

Зузана Чапутова и Марош Шефчович перед дебатами / Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

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