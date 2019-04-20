У здания министерства в Кабуле произошел взрыв и началась стрельба
В Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв у министерства коммуникаций, после чего началась стрельба.
Об этом пишет Reuters.
Взрыв произошел в оживленном районе города возле гостиницы, в которой останавливаются иностранцы.
В МВД страны подтвердили факт взрыва и стрельбы у министерства, однако дальнейших деталей не предоставили.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.
Взрыв произошел после нескольких месяцев относительного затишья в Афганистане и совпал по времени с переговорами между представителями США и Талибана.