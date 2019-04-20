У здания министерства в Кабуле произошел взрыв и началась стрельба Сегодня, 12:00 202 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв у министерства коммуникаций, после чего началась стрельба.

Об этом пишет Reuters.

Взрыв произошел в оживленном районе города возле гостиницы, в которой останавливаются иностранцы.

В МВД страны подтвердили факт взрыва и стрельбы у министерства, однако дальнейших деталей не предоставили.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Взрыв произошел после нескольких месяцев относительного затишья в Афганистане и совпал по времени с переговорами между представителями США и Талибана.