31 октября 2018, среда

У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, один человек погиб

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При взрыве погиб один человек
Фото: Mash

При взрыве погиб один человек

В России возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске в результате взрыва погиб один человек.

В экстренных службах рассказали, что пострадавший скончался при оказании помощи, сообщает ТАСС.

Отмечается, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Губернатор региона Игорь Орлов рассказал, что ведется осмотр места происшествия.

На месте работают оперативные службы, в том числе пожарные и спасатели.

По словам очевидцев, слова которого приводит местное издание Регион 29, после взрыва из здания сразу же выбежали двое человек, а еще один не успел. После взрыва проходную сильно повредило.

Фото: Регион 29

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