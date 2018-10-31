У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, один человек погиб

В России возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске в результате взрыва погиб один человек.
В экстренных службах рассказали, что пострадавший скончался при оказании помощи, сообщает ТАСС.
Отмечается, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.
Губернатор региона Игорь Орлов рассказал, что ведется осмотр места происшествия.
На месте работают оперативные службы, в том числе пожарные и спасатели.
По словам очевидцев, слова которого приводит местное издание Регион 29, после взрыва из здания сразу же выбежали двое человек, а еще один не успел. После взрыва проходную сильно повредило.
Фото: Регион 29
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