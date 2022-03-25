У войск РФ заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования, убеждены в Минобороны США — СNN 25 марта, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Осколки российской ракеты в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования, сообщил СNN неназванный представитель Минобороны США.

По его словам, также крылатые ракеты воздушного базирования РФ демонстрируют высокую частоту отказов при запуске.

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США отмечают, что отказ в системе наведения российских высокоточных боеприпасов находится в диапазоне от «20% до 60%» в зависимости от типа оружия и задачи, добавил чиновник. Иными словами, ракета не долетает до цели или не взрывается при падении в 20−60% случаев.

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24 марта в Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины оккупанты запустили более 1200 ракет.

В Пентагоне тогда отметили, что россияне еще не использовали большую часть арсенала ракеты класса «земля-воздух».

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