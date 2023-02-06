В Турции снова мощное землетрясение — второе за менее чем 12 часов 6 февраля, 13:17 Последствия первого мощного землетрясения в Малатье, Турция, 6 февраля 2023 года (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS)

На юго-востоке Турции менее чем через 12 часов после первого произошло второе мощное землетрясение. Государственные СМИ Сирии также сообщили, что Дамаск пострадал от последнего землетрясения, пишет The Guardian.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в Турции около 12:20 примерно в 100 км к северу от места, где было предыдущее землетрясение, произошло еще одно. Предварительно, его магнитуда — 7,7 балла. Через 12 минут после этого был сильный подземный толчок магнитудой около 6 баллов.



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Как пишет CNN, Геологическая служба США (USGS) считает это землетрясение афтершоком (подземным толчком) и оценивает его магнитуду в 7,5 балла. Это крупнейший из более 30 афтершоков, которые произошли до этого времени.



В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. По последним данным, всего погибли более 1500 человек.



Как минимум 592 — в Сирии (преимущественно в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус) и не менее 912 в Турции. Также Белые шлемы (Сирийская гражданская оборона) сообщили о как минимум 221 погибшему в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. Ранения в обеих странах получили тысячи человек.



Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться сотни людей. Помощь Анкаре предложили уже более 45 стран, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности отправить большую группу спасателей, чтобы ликвидировать последствия крушения.

