В Турции снова мощное землетрясение — второе за менее чем 12 часов

6 февраля, 13:17
Поделиться:
Последствия первого мощного землетрясения в Малатье, Турция, 6 февраля 2023 года (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS)

Последствия первого мощного землетрясения в Малатье, Турция, 6 февраля 2023 года (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS)

На юго-востоке Турции менее чем через 12 часов после первого произошло второе мощное землетрясение. Государственные СМИ Сирии также сообщили, что Дамаск пострадал от последнего землетрясения, пишет The Guardian.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в Турции около 12:20 примерно в 100 км к северу от места, где было предыдущее землетрясение, произошло еще одно. Предварительно, его магнитуда — 7,7 балла. Через 12 минут после этого был сильный подземный толчок магнитудой около 6 баллов.

Видео дня

Как пишет CNN, Геологическая служба США (USGS) считает это землетрясение афтершоком (подземным толчком) и оценивает его магнитуду в 7,5 балла. Это крупнейший из более 30 афтершоков, которые произошли до этого времени.

https://twitter.com/MeghUpdates/status/1622551605274103808?s=20&t=OUSl_8oWo3fTb0zMn80gTg
https://twitter.com/tweetsnv/status/1622557931144200195?s=46&t=84NOZ4M4cDY3dH7YrUxiTw
https://www.youtube.com/embed/TSf7dckbHss

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. По последним данным, всего погибли более 1500 человек.

Читайте также:
Разрушены дома, более тысячи погибших. Последствия одного из мощнейших землетрясений на границе Турции и Сирии — фото и видео

Как минимум 592 — в Сирии (преимущественно в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус) и не менее 912 в Турции. Также Белые шлемы (Сирийская гражданская оборона) сообщили о как минимум 221 погибшему в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. Ранения в обеих странах получили тысячи человек.

Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться сотни людей. Помощь Анкаре предложили уже более 45 стран, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности отправить большую группу спасателей, чтобы ликвидировать последствия крушения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X