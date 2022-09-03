ФБР во время обыска в имении Трампа обнаружило 11 тысяч тайных правительственных записей 3 сентября, 07:10 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщает Reuters.



Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как «совершенно секретно», 54 – как «секретно» и 31 – как «конфиденциально».

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«Совершенно секретно» — это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Как сообщалось ранее, Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа на предмет нарушения закона о шпионаже и других правонарушений. Это грозит ему штрафом или тюремным заключением.

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