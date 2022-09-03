ФБР во время обыска в имении Трампа обнаружило 11 тысяч тайных правительственных записей

3 сентября, 07:10
Поделиться:
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщает Reuters.

Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как «совершенно секретно», 54 – как «секретно» и 31 – как «конфиденциально».

Видео дня

Читайте также:

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre) «Путин бы согласился». Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

«Совершенно секретно» — это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Как сообщалось ранее, Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа на предмет нарушения закона о шпионаже и других правонарушений. Это грозит ему штрафом или тюремным заключением.

Читайте также:
Трамп раскритиковал помощь Киеву: На Украину деньги у США есть, а на охрану школ нет
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден ФБР Белый дом Дональд Трамп

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X