При обысках у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов — WSJ 12 августа, 21:17 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Федеральное бюро расследований при обысках 45-го президента США Дональда Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов, сообщает WSJ.

Как говорится в сообщении, документы нашли в ходе обысков в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Часть из них была помечена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

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Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и помилование сторонника Трампа Роджера Стоуна. В материалах, с которым ознакомились журналисты, говорится, что следствие получило четыре комплекта совершенно секретных документов, три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. Более подробной информации об их содержании нет.

По словам адвоката Трампа, он использовал свои полномочия для рассекречивания некоторых материалов перед тем, как покинуть свой пост.

9 августа ФБР провело обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

10 февраля стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп до сих пор поддерживает общение с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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