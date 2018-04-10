У Трампа есть полномочия уволить спецпрокурора по российскому делу - Белый дом

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

У президента США Дональда Трампа достаточно полномочий, чтобы отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от занимаемой им должности, заявили в Белом доме.

"Нас проинформировали, что у президента, безусловно, есть полномочия принять это решение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNBC.

Заявление Сандерс противоречит Своду федеральных нормативных актов США, согласно которому спецпрокурор может быть подвергнут дисциплинарному взысканию или отстранен от должности только решением генерального прокурора.

Накануне сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста Трампа Майкла Коэна. Дональд Трамп назвал случившееся "охотой на ведьм".

Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Трамп отрицает сговор между своим штабом и Россией.

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