Россиянин, работавший над стратегическими бомбардировщиками Ту-160, попросил политическое убежище в США — СМИ 14 февраля, 17:28 Ту-160 (Фото:Alex Beltyukov via Wikipedia)

Российский инженер, работавший над созданием стратегических бомбардировщиков, попросил политическое убежище в США. Представители американского правительства заявили, что этот мужчина потенциально представляет интерес для США, сообщает Yahoo News.

Инженер вместе с семьей въехал в США со стороны Мексики в конце декабря. Мужчина заявил, что работал на заводе, который производит российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и сказал пограничникам, что располагает информацией, представляющей интерес для американского правительства.



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Мужчина рассказал, что боится преследования за участие в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Позже он заявил, что располагает информацией, интересной правительству США. Мужчина рассказал, что с 2018 по 2021 год он работал инженером на заводе по производству самолетов марки Ту (Туполев) в Казани, где занимался строительством Ту-160.

Американские ведомства проверяли россиянина и его прежнее место работы около месяца. По словам двух собеседников Yahoo News, в середине января признали заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США, после чего его допросили в ФБР. Правоохранителей, по мнению издания, интересуют детали производства самолета, а также вопросы, касающиеся системы электронной почты, программного обеспечения, персонала и оборудования, используемого авиастроительным заводом.

«Конечно, мы хорошо знаем русский бомбардировщик. Но реальные характеристики, ядерные возможности есть вещи, о которых нам было бы интересно услышать, если этот мужчина заслуживает доверия. Главное: модернизировали ли они самолет для гиперзвуковых ракет. Знает ли менеджер объекта о модификации бомбардировщики под запуск гиперзвуковых ракет? Он может», — заявил один из американских чиновников, отметив, что сейчас у США нет возможности сбивать гиперзвуковые ракеты.

Ту-160 (Белый лебедь) — межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в конструкторском бюро Туполева в 1970-х годах. Россияне называют его самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире.

Российские оккупанты используют эти бомбардировщики для обстрела территории Украины. Например, еще в июне 2022 года Россия обстреляла Киев с Ту-95 и Ту-160. Пуски проводись в районе Каспийского моря.