В США Палата представителей приняла «большой и красивый» законопроект Трампа

3 июля, 21:39
Палата представителей США проголосовала за законопроект президента Дональда Трампа о налогах (Фото: REUTERS/Tom Brenner)

В США Палата представителей приняла законопроект президента Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 3 июля.

Законопроект получил 218 голосов. Теперь его должен подписать президент.

Перед этим лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффри более восьми часов выступал с трибуны, пытаясь задержать голосование.

1 июля Республиканская партия в Сенате проголосовала за законопроект о налогах. Тогда голоса разделились 50 на 50, однако решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Венса.

Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

Кроме этого, документ предусматривает сокращение двух основных федеральных программ соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и Программе дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.

Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

Республиканцы планируют использовать этот законопроект, как инструмент для сокращения государственных расходов. В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн долларов до 2034 года.

Ранее американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект президента. Он заявлял, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   США Налоги Законопроект Дональд Трамп Палата представителей

Поделиться:
