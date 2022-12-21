У США нет подтверждений передачи РФ ракет из Ирана 21 декабря, 06:15 Сообщалось, в частности, что Иран может передать РФ ракеты Zolfagar (Фото:islamicworldupd/Twitter)

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что у США нет подтверждений передачи РФ ракет из Ирана.



Об этом сообщает Укринформ.

"Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", - заявил Кирби.

Видео дня

Он подчеркнул, что Иран продолжает поставки россиянам беспилотников-камикадзе, которые оккупанты используют для ударов по инфраструктуре.

Инфографика: НВ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

