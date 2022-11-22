У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

22 ноября, 06:41
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Власти рекомендовали людям оставаться на возвышенностях (Фото:@sami-aksu/pexels)

Власти рекомендовали людям оставаться на возвышенностях (Фото:@sami-aksu/pexels)

Недалеко от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7. Объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает AP.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 56 км от столицы Хониары на глубине 13 км. Людей попросили перебраться на возвышенности.

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Центр предупреждения о цунами в Тихом океане предупредил, что на островах возможны «опасные волны». По данным экспертов, «более широкая угроза цунами» не ожидается. Волны могут достичь 1 м в высоту. Вместе с тем местные власти рекомендовали людям оставаться на возвышенностях.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Землетрясение

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