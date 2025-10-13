В Словакии столкнулись два поезда, много пострадавших (Фото: Air — Transport Europe, letecká záchranná služba / Facebook)

В Словакии в понедельник, 13 октября, вблизи села Яблонув над Турньой в округе Рожнява, столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По информации консульского отдела Посольства Украины в Словакии, сведения о пострадавших гражданах Украины пока отсутствуют.

На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется эвакуация пассажиров. Предварительно, по данным словацких правоохранителей, около 80 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое — с тяжелыми травмами.

Реклама

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что причиной инцидента, вероятно, стал человеческий фактор. По предварительным данным, один из машинистов не уступил дорогу другому поезду, пишет издание Teraz.

«Второго машиниста, учитывая тяжесть травм, доставили вертолетом в больницу, где у него возьмут биологический материал для выявления алкоголя и наркотиков», — сообщило Региональное управление полиции в Кошице.

Фото: Air - Transport Europe, страховая компания / Facebook

На месте аварии работают подразделения пожарных, полиции и спасателей. Для эвакуации и оказания помощи пострадавшим привлекли три спасательных вертолета и шесть карет скорой помощи.

Университетская больница Луи Пастера в Кошице объявила травматологический план из-за значительного количества пострадавших. Один из пациентов с тяжелыми травмами сейчас находится на операции.

К месту происшествия прибыли министр транспорта Йозеф Раж и министр здравоохранения Камил Шашко, которые координируют работу экстренных служб.