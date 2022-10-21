У командующего войсками РФ в Украине Суровикина нашли недвижимости на более $2 млн 21 октября, 11:37 В Росреесте собственником недвижимости семьи Сергея Суровикина указанна «РФ» (Фото:The Insider)

Семья нового командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина владеет недвижимостью на сумму более $2 млн.

Об этом свидетельствует расследование издания Верстка.

Как сообщается, речь идет о доме и квартирах общей площадью почти в 500 квадратных метров.

В частности, на жену и детей российского генерала оформлены таунхаус на восемь комнат в коттеджном поселке премиум-класса Дубровка в Новой Москве, квартира в Хорошевском районе и апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Серебряный берег в другом столичном районе Хорошево-Мневники.

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При этом Суровикин решил скрыть указанную недвижимость, и в Росреестре ее собственником указанна «Российская Федерация».

Кроме того, до недавнего времени у его семьи был земельный участок в Подмосковье площадью 27 соток, расположенный неподалеку от дворца кремлевского олигарха Аркадия Ротенберга, а также двухэтажный особняк в 685,5 квадратных метров, которые, по данным СМИ, на данное время проданы.

Суровикин был назначен командующим оккупационными силами в Украине 8 октября, после череды крупных неудач ВС РФ, последовавших после начала контрнуступления ВСУ.

Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, где отметился жестокими военными преступлениями против жителей провинцию Идлиб в 2019—2020 годах.