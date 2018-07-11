У семьи бывшего российского депутата конфисковали замок в Германии

С 2008 года замком владело семейство российского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Острягина

У семьи сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина конфисковали замок Райнхардсбрунн в немецком Тюрингии из-за угрозы разрушения.

Соответствующее решение приняло Земельное административное ведомство, сообщает DW.

"Я очень рад этому решению. Оно показало, что выбранный нами путь вернуть в собственность земли замка и парк себя оправдал. Теперь времена упадка и экстренных мероприятий ведомств по охране памятников останутся позади", - заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

Рассмотрение правительственного ходатайства о национализации замка длилось полтора года.

Причиной конфискации стала угроза окончательного разрушения памятника архитектуры, судьбой которого российские собственники не интересовались с тех пор, как приобрели его в конце 2008 года.

Замок семейство Острягиных приобрело за 12 миллионов евро, которые были переведены со счетов офшорной компании из Белиза. После покупки собственники провели ряд сомнительных операций, вследствие которых замок оказался под залогом из-за многомиллионных долгов. Покупка замка и последующие действия стали предметом внимания правоохранительных органов Германии.

Правительство Тюрингии уже запланировало в бюджете на 2018-2019 годы 1,9 миллиона евро на начало восстановительных работ в Райнхардсбрунне.