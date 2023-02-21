У России заканчиваются иранские дроны — Bloomberg 21 февраля, 22:55 Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские запасы дронов-камикадзе иранского производства истощаются, сообщает Bloomberg. За последние 10 дней их использование против Украины значительно сократилось.

Журналисты обращают внимание на то, что до этого десятки беспилотников регулярно применялись против украинской энергетической инфраструктуры, хотя большинство из них были сбиты средствами ПВО страны. Украина в декабре заявила, что Россия получила заказ на 250 беспилотников из Ирана.

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Bloomberg пишет, что Россия постоянно работает над тем, чтобы получить больше дронов, а также другие военные поставки из Ирана и других источников. Сокращение поставок происходит по мере того как война России против Украины приближается к отметке в один год, а боевые действия в восточных районах застопорились. Россия все больше полагается на беспилотники и ракеты, чтобы попытаться ослабить критически важную инфраструктуру по всей стране.

Затишье может быть связано с тем, что Россия накапливает запасы для будущих атак. Страны G7 и Европейский союз стремились сорвать поставки, уделяя особое внимание компаниям в других странах и доступу России к любым западным компонентам, которые могут быть использованы в военных целях.

На этой неделе ЕС обсуждает санкции и экспортные ограничения в отношении семи иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции, поскольку он стремится усилить любое потенциальное уклонение от санкций.