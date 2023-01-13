«Скоро присоединится еще одна». В России действуют три армии, две из которых — это частные армии Пригожина и Кадырова — Данилов 13 января, 20:02 Евгений Пригожин открыл в Санкт-Петербурге ЧВК Вгнер центр, несмотря на то, что в России частные военные компании нелегальны (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV заявил, что в России уже действуют три армии, и скоро к ним присоединится четвертая.



«На сегодняшний день в России действуют три армии, две из которых, это частные армии Пригожина и Кадырова, скоро к ним присоединится еще одна армия и это говорит о том, что ситуация войны в России уже не является централизованной. Она выходит из-под контроля и частные армии Пригожина и Кадырова — ведь это не от хорошей жизни», — сказал Данилов.

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Он отметил, что такая децентрализация означает отсутствие доверия армии.

«Вот у нас нет частных армий? И быть не может, потому что у нас единственный верховный главнокомандующий, у нас единственный главнокомандующий, у нас нет такого, что у кого-то есть своя армия. К тому же я продолжаю думать, что Путин боится Рамзана Кадырова до смерти, потому что его отца убили люди Путина, и я думаю, что если Кадыров уважает законы своего народа, он должен отомстить Путину», — пояснил секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос о том, что он подразумевает, когда говорит о появлении новой армии в РФ, Данилов ответил:

«У российских силовых структур в ближайшее время появится своя частная армия».

В конце декабря глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Radio NV рассказывал, что на авдеевском направлении появилась альтернативная ЧВК Вагнер и Лига военная компания Патриот, которую создал глава Гернштаба РФ Валерий Герасимов.

"У них уже даже свое соревнование за успех происходит", - отмечал Тимочко.

11 января Минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационных войск РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего три месяца назад, их возглавил Валерий Герасимов, начальник Генштаба армии РФ.

Герасимов при этом сохранил должность начальника Генштаба, на которой работает более десяти лет, и получил троих заместителей в командовании российскими войсками в Украине. Ими стали:

главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин,



главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Олег Салюков,

заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким.