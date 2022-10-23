В России во второй раз за неделю военный самолет упал на дом. На этот раз в Иркутске 23 октября, 13:55 Истребитель Су-30 упал на дом в российском Иркутске (Фото:IRK.ru)

В России в Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет в воскресенье, 23 октября, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В российском МЧС говорят, что разбился истребитель Су-30, «выполнявший учебный полет», цитируют ведомство росСМИ. Там заявили, что самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В результате инцидента погибли два пилота, среди жителей пострадавших нет, заявили в МЧС.

Видео дня

В Сети публикуют фото и видео, на котором виден возгорание и столп дыма после падения. Также распространяют видео, вероятно, момента крушения.



17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край) самолет упал во двор жилого дома, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 15 человек, 28 пострадали. В министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждают, что у самолета во время взлета вспыхнул один из двигателей, он якобы выполнял «учебно-тренировочный полет».