«Министры до усрачки боятся Путина». У России нет партии мира, но есть партия прагматиков — журналист NV 8 января, 14:01 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В нынешней России невозможно существование партии «мира», которая могла бы доносить до диктатора Владимира Путина альтернативный взгляд на войну в Украине, считает журналист NV Максим Бутченко.

«Система там сложилась довольно странная. Есть один человек, у него есть взгляды, он знает историю. Когда Путин написал свои исторические статьи, у меня волосы встали дыбом, хотя их нет. Я с большим удивлением читал эти статьи – это на уровне даже не первоклассников. То есть то, что он отражает, – это полная некомпетентность. С исторического если посмотреть взгляда, это вообще чушь, которую не могу даже комментировать. Но так сложилось, что годами никто не мог сказать ему, что он неправ», — сказал Бутченко в эфире Radio NV.

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Журналист напомнил, что глава ЦРУ Уильям Бернс ранее замечал, что у Путина мистическая вера в свое мессианство.

«То есть он мессия для России, он должен снова восстановить ее „величие“. Поэтому нет доступа у того человека, который бы пришел и сказал бы ему это в глаза. Никто даже не сможет. Как-то где-то я читал, что министры, которые есть в российском Кабмине, до усрачки пугаются Путина, боятся сказать и слово, которое может его разозлить. В такой системе невозможно вообще, чтобы кто-то подошел и сказал ему: "Вы неправы, так надо и так". Это вообще невозможно. Поэтому нет партии мира», – объяснил Бутченко.

В то же время, добавляет он, есть партия «прагматиков», в которую входят олигархи. Они, по словам журналиста, считают, что нельзя воевать так долго без цели:

«Вся „надежда“ на них (надежда на ВСУ на самом деле), что они будут более активно говорить о том, что нужно менять в целом в идеологическом положении. Уже давно ясно, что империю невозможно возродить, невозможен второй Советский Союз. Невозможно сделать то, что сделал Петр I и все остальные. Эти люди понемногу, возможно, каким-то образом будут влиять на Кремль. <...> Партия прагматиков существует, и она будет там набирать свой вес».

В начале января Бутченко подготовил большой материал для NV о тех, кто убеждал Путина начать войну. В нем говорится, что около года назад российский диктатор принял окончательное решение начать полномасштабное вторжение в Украину. Но, по словам журналиста, этому предшествовали долгие разговоры Путина с очень ограниченным кругом ближайших соратников, которые и подтолкнули хозяина Кремля сказать «да» нападению на Украину.

Журналист NV опросил ряд экспертов, проанализировал западные и российские данные, чтобы назвать имена этих «ястребов». Ими оказались секретарь совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и путинский друг и ровесник, бизнесмен Юрий Ковальчук.