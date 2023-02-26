Потеря координации и приступы кашля. Состояние здоровья Путина значительно ухудшилось из-за начавшейся войны против Украины — СМИ 26 февраля, 19:51 Кукла Путина на митинге по случаю годовщины вторжения РФ в Украину, Нью-Йорк, 23 февраля (Фото:REUTERS/Irynka Hromotska)

Из-за собственно начавшей полномасштабной войны против Украины состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина значительно ухудшилось. Во время публичных выступлений он хватается за столы, чтобы удержать равновесие, и выглядит слишком слабым. Бывший генерал спецслужб РФ заявил, что Путин сейчас «страшно напуган» и он понимает, что у него проблема.

Об этом сообщает издание MailOnline.

Издание отмечает, что на кадрах c официальных встреч и выступлений видно, как Путин держится за стол для опоры, стучит неконтролируемо ногами и выглядит неуверенным во время ходьбы.

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Отмечается, что слухи об ухудшении здоровья и психического состояния главы Кремля участились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации издания, бывший генерал российской спецслужбы обвинил Владимира Путина в том, что он «страшно напуган». Именно это добавляет предположений, что его позиция в Кремле становится все более шаткой.

Из-за неудач военных РФ в Украине также ходили слухи о сговоре среди российской властной верхушки, чтобы свергнуть Путина или подготовить преемника.

Как отмечает издание, бывший начальник московского отдела ФСБ генерал Евгений Савостьянов заявил, что Путин плохо понял решительность Запада противостоять ему и не осознал недееспособность своей армии.

По его словам, Путин находится «в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить».

В издании добавили, что Путин отказался от многочисленных публичных выступлений и запланированных мер по ухудшению здоровья. Сейчас российский диктатор выглядит «раздутым», его мучают приступы кашля.

Отмечается, что в некоторых кадрах видно, что он борется с контролем моторики речевого аппарата.