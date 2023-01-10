Политолог рассказал об уникальном шансе выжить, который есть у Путина 10 января, 17:16 По мнению политолога Николая Давыдюка, жизнь Владимира Путина мог бы спасти отказ баллотироваться в президенты РФ в 2024 году (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк рассказал об уникальном шансе выжить, который есть у российского диктатора Владимира Путина.

«На самом деле сейчас у Путина есть уникальный шанс – в 2024 году не пойти на выборы. Внутри сказать, что войну вроде бы выиграли, отойти в сторону и прятаться внутри России. Его преемник, который будет приемлем Западу и Путину, будет прятать Путина где-нибудь по бункерам. И он будет себе жить, тратить свои деньги, не выезжая из России», — сказал Давыдюк в эфире Радио NV.

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Он отметил, что такой сценарий возможен, но Украина потребует освобождения всех своих территорий и репараций.

В начале января российский политолог-эмигрант и бывший спичрайтер Путина в 2008-2010 годах Аббас Галлямов говорил в интервью NV, что успех российского диктатора на президентских выборах 2024 года зависит от эффективности действий ВСУ.

«Выиграть президентские выборы на фоне проигранной войны будет сложно, шансы на переизбрание резко снизятся. Я не вижу особых электоральных мотивов, почему большинство может захотеть проголосовать за Путина в условиях отсутствия победы и продолжения войны. Путину, чтобы уверенно победить, придется сфальсифицировать выборы», — объяснял Галлямов, добавив, что полностью сфальсифицированные выборы угрожали бы протестами.

«Когда он условно с 35% начнет рисовать до 60%, это может привести к реальным протестам. А протесты при отсутствии лояльности со стороны силовиков — совсем опасная штука», — отмечал политолог.