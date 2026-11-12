По крайней мере с 2021 года Тихонова появлялась на публичных мероприятиях только по видеосвязи (Фото: Evgenia Novozhenina / REUTERS)

Об этом свидетельствуют записи российских органов регистрации актов гражданского состояния, полученные изданием Агентство.Новости.

Мальчика зарегистрировали только спустя почти 11 месяцев после рождения, а в документах указали вымышленную фамилию матери.

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У Путина, вероятно, родился четвёртый внук. Его назвали Адрианом

В отличие от старшей сестры Эльзы, мальчику дали вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца — балетмейстера Игоря Зеленского.

Согласно документам, имеющимся у журналистов, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении выдал в день родов Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, так называемая кремлевская больница.

Свидетельство о рождении мальчика выдали в Чертановском отделе ЗАГС Москвы только 10 июля 2026 года — почти через 11 месяцев после родов. Согласно российскому законодательству, родители должны заявить о рождении ребенка не позднее чем через месяц. Почему регистрацию задержали, неизвестно. Это может быть связано как с желанием семьи Путина скрыть рождение четвёртого внука президента, так и со сложностями из-за разных фамилий родителей — Тихонова и Зеленского.

Издание Агентство обнаружило свидетельство о рождении сына Тихоновой только в одном агрегаторе утечек. В других сервисах, которыми пользуется издание, такой информации не было. Журналисты сравнили данные о рождении Адриана Тихонова с другими записями из этого источника и не обнаружили признаков фальсификации.

По крайней мере с 2021 года Тихонова появлялась на публичных мероприятиях только по видеосвязи. Так было и за два месяца до рождения сына. В сентябре 2025 года, через пять недель после родов, она также обратилась к участникам фестиваля «Розгін онлайн», а через год уже лично вышла на его сцену.

Путин скрывает имена членов своей семьи, но время от времени сообщает о рождении внуков. В июне 2017 года он рассказывал о рождении второго внука. Первые двое внуков — дети его старшей дочери Марии Воронцовой: один родился от нидерландского бизнесмена Йоррита Фаассена (Роман Фаассен родился в августе 2012 года), другой — от менеджера компании Новатек Евгения Нагорного (Андрей Нагорный родился в апреле 2017 года).

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В июне 2025 года, за два месяца до рождения Адриана, президент впервые рассказал о внучке, у которой есть няня из Пекина. Вероятно, речь идет о старшей дочери Екатерины Тихоновой по имени Эльза, которая родилась в декабре 2017 года. При рождении ей дали фамилию и отчество отца — Игоря Зеленского. В то же время за границу девочка вылетает под фамилией матери: именно на неё ей выдали паспорт, свидетельствуют утечки.

Екатерина Тихонова с 2013 года была замужем за Кириллом Шамаловым — сыном друга Путина и его партнера по кооперативу Озеро Николая Шамалова. Не позднее 2017 года она начала отношения с Игорем Зеленским, который в то время возглавлял Баварский государственный балет в Мюнхене.

Другие дети президента РФ также живут под чужими фамилиями. Его сыновья от Алины Кабаевой зарегистрированы как Иван (2015 года рождения) и Владимир (2019 года рождения) Спиридоновы. Вероятно, эта фамилия образована от имени деда Путина — Спиридона. Иван родился в Швейцарии.

Внебрачная дочь Путина от Светланы Кривоногих, Луиза, носила фамилии Розова и Руднова.