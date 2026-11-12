У Путина, вероятно, родился четвёртый внук — СМИ
По крайней мере с 2021 года Тихонова появлялась на публичных мероприятиях только по видеосвязи (Фото: Evgenia Novozhenina / REUTERS)
У младшей официальной дочери российского диктатора Владимира Путина Екатерины Тихоновой 15 августа 2025 года родился сын Адриан.
Об этом свидетельствуют записи российских органов регистрации актов гражданского состояния, полученные изданием Агентство.Новости.
Мальчика зарегистрировали только спустя почти 11 месяцев после рождения, а в документах указали вымышленную фамилию матери.
У Путина, вероятно, родился четвёртый внук. Его назвали Адрианом
В отличие от старшей сестры Эльзы, мальчику дали вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца — балетмейстера Игоря Зеленского.
Согласно документам, имеющимся у журналистов, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении выдал в день родов Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, так называемая кремлевская больница.
Свидетельство о рождении мальчика выдали в Чертановском отделе ЗАГС Москвы только 10 июля 2026 года — почти через 11 месяцев после родов. Согласно российскому законодательству, родители должны заявить о рождении ребенка не позднее чем через месяц. Почему регистрацию задержали, неизвестно. Это может быть связано как с желанием семьи Путина скрыть рождение четвёртого внука президента, так и со сложностями из-за разных фамилий родителей — Тихонова и Зеленского.
Издание Агентство обнаружило свидетельство о рождении сына Тихоновой только в одном агрегаторе утечек. В других сервисах, которыми пользуется издание, такой информации не было. Журналисты сравнили данные о рождении Адриана Тихонова с другими записями из этого источника и не обнаружили признаков фальсификации.
По крайней мере с 2021 года Тихонова появлялась на публичных мероприятиях только по видеосвязи. Так было и за два месяца до рождения сына. В сентябре 2025 года, через пять недель после родов, она также обратилась к участникам фестиваля «Розгін онлайн», а через год уже лично вышла на его сцену.
Путин скрывает имена членов своей семьи, но время от времени сообщает о рождении внуков. В июне 2017 года он рассказывал о рождении второго внука. Первые двое внуков — дети его старшей дочери Марии Воронцовой: один родился от нидерландского бизнесмена Йоррита Фаассена (Роман Фаассен родился в августе 2012 года), другой — от менеджера компании Новатек Евгения Нагорного (Андрей Нагорный родился в апреле 2017 года).
В июне 2025 года, за два месяца до рождения Адриана, президент впервые рассказал о внучке, у которой есть няня из Пекина. Вероятно, речь идет о старшей дочери Екатерины Тихоновой по имени Эльза, которая родилась в декабре 2017 года. При рождении ей дали фамилию и отчество отца — Игоря Зеленского. В то же время за границу девочка вылетает под фамилией матери: именно на неё ей выдали паспорт, свидетельствуют утечки.
Екатерина Тихонова с 2013 года была замужем за Кириллом Шамаловым — сыном друга Путина и его партнера по кооперативу Озеро Николая Шамалова. Не позднее 2017 года она начала отношения с Игорем Зеленским, который в то время возглавлял Баварский государственный балет в Мюнхене.
Другие дети президента РФ также живут под чужими фамилиями. Его сыновья от Алины Кабаевой зарегистрированы как Иван (2015 года рождения) и Владимир (2019 года рождения) Спиридоновы. Вероятно, эта фамилия образована от имени деда Путина — Спиридона. Иван родился в Швейцарии.
Внебрачная дочь Путина от Светланы Кривоногих, Луиза, носила фамилии Розова и Руднова.