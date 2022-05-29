«Теряет зрение». Путину осталось жить три года, у него быстро прогрессирующая форма рака — британский таблоид Mirror 29 мая, 05:02 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Врачи дали российскому диктатору Владимиру Путину максимум три года жизни, сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

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По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего Путина «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака» и ему «осталось не больше двух-трех лет». Источник Mirror утверждает, что, по его информации, диктатор теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.



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«Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений», — пишет таблоид со ссылкой на офицера ФСБ.

Как сообщает Mirror, информация о смертельном диагнозе главы кремлевского режима была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, Путин «не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости».

«Раньше он был сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются приступы неконтролируемой ярости. Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет», — приводит издание содержимое сообщения.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней:

«Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда».

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Что известно о предполагаемой болезни Путина

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что у Путина рак и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, речь может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.



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