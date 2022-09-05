«Сам себя выдает». Путина подводят память и критическое мышление — невролог 5 сентября, 18:18 По мнению врача-невролога, российского диктатора Владимира Путина подводят память и критическое мышление (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ отметила, что российского диктатора Владимира Путина подводят память и критическое мышление и он сам себя выдает неуместными высказываниями.

«Несмотря на все лечение, есть моменты, когда он сам себя выдает. И на это обращают внимание. Например, его неуместные высказывания. Здесь понимаешь, что у человека страдают когнитивные способности, то есть память и критическое мышление его тоже подводят. А поскольку у человека теряется способность критически мыслить, то он не понимает контекста, где и что можно говорить», — сказала Щебет в интервью НВ.

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По ее словам, это может быть следствием целого ряда факторов.

«С возрастом в организме усиливаются некоторые неблагоприятные факторы, например, ухудшается кровоток, уменьшается эластичность сосудов, усиливается тромбообразование, возникают различные бляшки», — перечислила невролог, добавив, что при хронических заболеваниях ситуация ухудшается еще больше.

В конце августа представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении.

«Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны, ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: „Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю“. Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение», — подчеркнул представитель разведки.



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