«Горизонт планирования — март 2024-го». Сколько времени осталось у Путина, чтобы делать все, что ему вздумается — прогноз Денисенко

23 августа, 17:05
NV Премиум
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

У диктатора Владимира Путина после президентских выборов в марте 2024 года будет еще полтора года, чтобы делать все, что он захочет, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

В эфире Radio NV он объяснил, почему так.

Вадим Денисенко

руководитель Украинского института будущего

У Путина сейчас ключевой план — это март и выиграть выборы. Выиграть выборы с реальным результатом 60% плюс. После этого он понимает, что у него будет примерно полтора года, когда он может делать абсолютно все, что он только захочет.

Видео дня

В следующем году будут три очень важных выборов для Украины. Это выборы в США, в Евросоюзе (Европарламенте) и в Российской Федерации.

Выборы в России начинают весь этот цикл этих больших выборов в следующем году.

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Этот март может стать точкой, когда Путин поймет, что у него осталось примерно полтора года.

Почему полтора?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Выбори Радио NV Война России против Украины

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