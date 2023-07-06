«У него нет сил повторить 1937-й». Почему Путин отказался от поиска преемника и почему боится проводить репрессии — Денисенко 6 июля, 18:07 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 4 июля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, рассказал в эфире Radio NV, как российский диктатор Владимир Путин после мятежа Пригожина фактически прекратил поиск какого-либо преемника, но при этом не может провести репрессии в рамках системы.

— Давайте проанализируем фразу Владимира Зеленского, президента Украины. В интервью СNN он сказал, что мы видели реакцию Путина на вооруженное восстание ЧВК Вагнер. «Это слабо, и мы видим, что он не может контролировать все. Вся вертикаль власти, которую он имел, просто разрушается». Не слишком ли оптимистично сейчас уже говорить о разрушении системы российской власти?

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— Нет, не слишком оптимистично. Я считаю, что, в принципе, все то, что мы видели в день восстания или, как бы там его ни назвали, выступления ЧВК Вагнер — это на самом деле говорит о том, что вертикаль российской власти действительно невероятно слабая. Она может действительно посыпаться от малейшего внутреннего толчка. Пока не внешнего, но малейшего внутреннего толчка она действительно может посыпаться.

— Интересна еще фраза Алексея Данилова. Он сказал следующее. «На основе анализа я могу вам сказать, какой будет Россия после краха. Татарстан будет отдельно. Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией, потому что это колонии Российской Федерации».