Буданов заявил, что у Путина есть минимум три двойника 2 октября, 10:45 У Путина есть по меньшей мере три двойника (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника.

Об этом Буданов сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

По его словам, в украинской разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

«Я лично не являюсь «путиноведом», скажем так. Для меня есть три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле нужно просто поднять информацию», — сказал Буданов.

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Он также отметил, что в РФ хватало чиновников, которые хотели помешать полномасштабному вторжению в Украину, поскольку осознавали последствия.

"Но, как вы знаете, в России решения принимаются исключительно одним человеком. А ему вносили такую информацию, как хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения", — добавил глава ГУР.