Есть ли у Путина двойники? Отвечает психолог и эксперт по невербальной коммуникации 5 августа, 14:58 Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что российскому диктатору Владимиру Путину безопаснее не иметь двойников (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал, есть ли двойники у российского диктатора Владимира Путина.

«Здесь самое главное даже не то, кто будет вместо Путина, а что никто не догадается, что этот человек не является Путиным. То есть, тогда мы имеем дело с идентичным человеком. Какие составляющие идентичности в данном случае имеют значение? Во-первых, это статика, то есть какие-то статические признаки. Человек должен быть примерно такого же возраста с виду. Человек должен быть того же роста, и здесь уже сложнее. Человек должен так же выглядеть, то есть должен быть идентичен Путину, здесь должен быть действительно сам двойник, и здесь уже начинаются сложности», - рассказал Ким в эфире Радио НВ.

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По его словам, двойника сложно найти, в частности, потому, что никто не должен догадаться, что двойники существуют.

«А это значит, что этого человека, во-первых, потом нужно [оставить] в каком-то «пузыре», то есть никто не должен догадаться, что этот человек существует. Даже ясно себе представлять это», — подчеркнул психолог.

По словам Кима, человек, «функция которого — раз в год или хорошо, раз в месяц представлять Путина в каких-то ситуациях», — должен понимать, что он — расходный материал и его могут ликвидировать вместо Путина, «чтобы Путин остался жив или просто не напрягался».

«Будут ли ощущения этого человека влиять на то, как он будет вести себя? Конечно, этот человек будет каждый свой выход к людям воспринимать как последний, потому что он понимает, что его используют для того, чтобы в случае чего не пострадал Путин. То есть это смертник. И это должен быть не только человек очень похожий, но идеологически настолько натасканный на свою роль, на готовность умереть, что это очень сложно», — объяснил психолог.

Он добавил, что у человека со временем меняется телосложение, лицо, характер выражений, многие другие индивидуальные характеристики и двойник должен соответствовать не только нынешнему виду, но и виду через год, два или пять.

«Кто-то должен исследовать не просто как будет меняться мое тело, а как будет меняться тело Путина. Меня постоянно должны под это подгонять. И тогда здесь возникает вопрос: скажите, пожалуйста, а в каком возрасте мы должны похитить такого человека, забрать его из общества, из семьи, из круга друзей и поместить в этот «пузырь»? Сколько должно быть лет человеку, чтобы он перестал существовать для общества?» – сказал Ким.

По его словам, это вопрос ставит крест на идее двойников.

Психолог также считает, что наличие двойника может представлять опасность для самого Путина, поскольку кому-то из его окружения может быть выгодно убрать его, оставив вместо него двойника.

«Оставить куклу, которая будет просто выполнять любые приказы, прикрываясь этой куклой. И в данном случае сам Путин не заинтересован в том, чтобы существовали двойники. Потому что это вопрос не его безопасности, это вопрос его опасности», - отметил Ким.

2 августа руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин активно использует двойников.

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