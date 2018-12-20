У прославленного журналиста Spiegel, который выдумывал истории, отобрали награды Сегодня, 17:56 80 Цей матеріал також доступний українською Клаас Релотиус признал свою вину

Бывший автор немецкого еженедельника Der Spiegel Клаас Релотиус лишился журналистских наград после того, как его разоблачили в использовании фейков в своих материалах.

Как сообщила немецкая ассоциация Reporter-Forum, журналист вернул четыре награды Reporterpreise.

"Клаас Релотиус связался с нами по SMS, извинился и вернул свои четыре награды Reporterpreise", - говорится в сообщении.

Американский телеканал CNN, в свою очередь, отозвал две награды Журналист года по версии CNN, которые он получил за работу для швейцарского журнала Reportagen, передает Reuters.

Напомним, что немецкий еженедельный журнал Der Spiegel разоблачил собственного журналиста Клааса Релотиуса, который годами фабриковал истории и героев в своих материалах.

В Der Spiegel заявили, что 33-летний журналист признался в использовании фейков по крайней мере в 14 из почти 60 статей, которые он написал для журнала и сайта. Клаас Релотиус подделывал свои статьи, придумывая героев и диалоги для своих материалов.

Отмечается, что журналист уже разорвал контракт с изданием.