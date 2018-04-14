У посетителей ТЦ в Кемерове было только пять минут на эвакуацию - МЧС России

После начала пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове посетители четвертого этажа могли самостоятельно выйти только в течение первых пяти минут, сообщили ТАСС в МЧС России.

"Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды", - сказал главный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Моделирование ситуации показало, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.

В то же время если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения.

"Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", - уточнил Еникеев.

Ранее следствие выяснило, что наиболее вероятной причиной пожара было короткое замыкание в батутном зале торгового центра.

25 марта во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.