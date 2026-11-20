Российский снаряд упал в Польше почти в 100 км от места проведения военных учений войск Коалиции желающих, пишет The Telegraph . Уже после публикации статьи Министерство обороны Польши подтвердило, что в пятницу, 20 ноября, на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.

Издание отмечает, что войска Великобритании и других европейских союзников проводят учения в Нова-Дебе. Это часть учений в рамках программы CoW, призванной обеспечить готовность союзников Украины к обороне города в случае заключения мирного соглашения.

Реклама

Научный сотрудник аналитического центра GlobSec Максим Безносюк заявил в комментарии The Telegraph, что в этом вопросе Россия преследует двойную цель.

«Нельзя исключать, что Москва преследует здесь двойную цель. Во-первых, проверить польскую противовоздушную оборону и реакцию НАТО, а во-вторых, лично предупредить Польшу и другие европейские страны о том, что поддержка Украины в войне с Россией влечет за собой последствия», — заявил он.

Он также отметил, что это часть более широкой эскалации российской гибридной кампании против Европы.

Ранее 20 ноября Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны неизвестным летательным объектом на фоне массированной российской атаки на Украину дронами и ракетами.

Radio Lublin сообщало, что неизвестный объект упал в Билгорайском повете недалеко от населенного пункта Хмелек (Люблинское воеводство). Населенный пункт расположен примерно в 60 км от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.

Массированный удар по Украине 20 ноября — главное

С ночи войска РФ атакуют Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также БПЛА. В Киеве гремели многочисленные взрывы, в результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. В столице также возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Утром Россия нанесла массированный удар по западным областям Украины. Во Львове в результате атаки погибли два человека. По данным областной военной администрации, оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Скнилов.

Реклама:

Взрывы также прогремели в Ивано-Франковске и других регионах. Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях электроэнергии во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки на объекты энергетики.

По состоянию на 10:30 было известно о восьми погибших и 28 пострадавших в результате российского удара по Киеву и еще девяти областям.