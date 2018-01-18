У полицейского участка в шведском Мальме прогремел взрыв

В ночь на четверг, 18 января, вблизи полицейского участка в шведском городе Мальме прогремел взрыв.

Полицейский участок находится в районе Розенгард, где проживают мигранты из мусульманских стран, передает Aftonbladet.

В результате взрыва пострадало здание полиции и несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Полиция задержала двух подозреваемых, один из которых бросил в здание самодельное взрывное устройство.

После инцидента в городе были усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что 15 января в жилом квартале бельгийского города Антверпен прогремел взрыв.