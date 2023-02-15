Страны НАТО договорились увеличить производство боеприпасов на фоне помощи Украине — Столтенберг 15 февраля, 15:46 Столтенберг рассказал о договоренностях после встречи министров обороны стран НАТО (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Страны НАТО договорились увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов на фоне истощения запасов боеприпасов из-за помощи Украине в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг после встречи министров обороны в Брюсселе, пишет The Guardian.

По его словам, поддержка Киева союзниками потребляет «огромное количество» боеприпасов и истощает их запасы.

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Производство боеприпасов будет увеличено также и для того, чтобы и дальше помогать украинской армии.

«Страны НАТО подписали контракты, по которым они соглашаются увеличить производство боеприпасов. Количество артиллерийских снарядов 155 увеличивается», — отметил генсек.

Столтенберг также заявил, что война России против Украины превращается в войну на истощение.

«Да, что-то происходит, но нам нужно продолжать, нам нужно еще больше наращивать темпы. Сейчас это превращается в войну на истощение, а война на истощение — это война логистики», — резюмировал он.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство советских снарядов для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.