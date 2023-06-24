В московских СИЗО Водник и Бутырка начались массовые бунты заключенных — росСМИ
СИЗО Водник (Фото:Гулаг Инфо)
На фоне вооруженного противостояния ЧВК Вагнера и войск Минобороны РФ в московских СИЗО Водник и Бутырка начались массовые бунты заключенных, сообщают росСМИ.
В частности, об этом сообщили издания Avtozak LIVE и SOTA.
Журналисты публикуют аудиозапись, которая, как утверждается, сделана внутри СИЗО Водник: на ней слышен свист и крики.
Связанный с российскими силовиками телеграм-канал ВЧК ОПГУ утверждает, что к бунту присоединяется СИЗО Бутырка.
Сообщается, что в этих изоляторах содержатся политзаключенные.
Агентство РИА Новости со ссылкой на столичный ФСИН пишет, что информация о бунтах в московских СИЗО не соответствует действительности.
Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно
23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.
Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.
В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.
Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.
Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.
В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.
Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.
В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».
Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.
Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.
Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.
Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое обращение, в котором отказался сложить оружие и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который назвал организаторов «мятежа» предателями России.
Российские Telegram-каналы сообщали о падении самолета Ан-24 под Воронежем.