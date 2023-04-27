У Молдовы есть непубличный «черный список» россиян, которым запрещен въезд — премьер 27 апреля, 23:55 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что у властей есть «черный список» россиян, которым запрещен въезд в Молдову. В скором времени этот список может быть обнародован.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Речана, в «черный список» вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. В качестве примеров он назвал российского диктатора Владимира Путина и звезд российской эстрады Игоря Чайку и Филиппа Киркоров.

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«У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место», — отметил Речан.

Премьер-министр сказал, что «черный список» до сих пор не был обнародован, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают об этом. Речан также допустил, что молдовские власти опубликуют список в открытом доступе.