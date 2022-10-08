Нобелевский лауреат-2022. В России суд отобрал офис у организации Мемориал 8 октября, 04:42 Сотрудники Мемориала узнают о Нобелевской премии в суде (Фото:Мемориал)

В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательского и просветительского центра Мемориал. 7 октября центр стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщили в организации.



«Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным», — отметили в центре.

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Там также объяснили, что таким образом в скором времени «потеряют дом на Каретном ряду» в Москве.

В Мемориале добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.

Нобелевскую премию мира — 2022 получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, беларуский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество Мемориал — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР. В декабре 2021 года власти РФ ликвидировали российские юридические лица Международного Мемориала и Правозащитного центра Мемориал. Представители организаций сообщили, что обе организации продолжат свою работу без юридических лиц.