У Израиля нет достаточных запасов ПВО, чтобы поставлять их Украине — министр обороны Ганц 9 ноября, 16:02 Бенни Ганц (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не может поставлять Украине свои системы ПВО, поскольку не располагает достаточными мощностями для дополнительного производства.



Об этом пишет BBC.

Отмечено, что такое объяснение отказа Украине в военных поставках звучит от израильских властей впервые. Ранее позиция Израиля объяснялась желанием сохранять нейтралитет в конфликте из-за опасений, что российское присутствие в соседней Сирии отразится на израильской безопасности.



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«Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику [по поставкам вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО», — заявил глава Минобороны Израиля.

С начала войны Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь. Бенни Ганц заверил, что эта помощь продолжится.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.



18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.

19 октября израильский министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».