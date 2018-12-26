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У границ Латвии зафиксировали российский разведывательный корабль

Сегодня, 14:08
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Wikimedia.org

Корабль РФ находился на расстоянии шести морских миль от границ Латвии

У границ Латвии в исключительной экономической зоне зафиксировали российский разведывательный корабль.

Как сообщили в Национальных вооруженных силах страны, корабль Юрий Иванов обнаружили на расстоянии 6 морских миль от латвийской государственной границы.

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря.

Другие подробности не сообщаются.

Накануне патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии разведывательный самолет РФ.

Теги:   Латвия Корабль Россия

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