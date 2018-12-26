У границ Латвии зафиксировали российский разведывательный корабль
У границ Латвии в исключительной экономической зоне зафиксировали российский разведывательный корабль.
Как сообщили в Национальных вооруженных силах страны, корабль Юрий Иванов обнаружили на расстоянии 6 морских миль от латвийской государственной границы.
LV ekskl. ekonom. zonā 25.12. bruņotie spēki 6 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS izlūkošanas kuģi "YURI IVANOV".— NBS (@Latvijas_armija) 26 декабря 2018 г.
Инцидент произошел во вторник, 25 декабря.
Другие подробности не сообщаются.
Накануне патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии разведывательный самолет РФ.