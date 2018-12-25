У границ Латвии зафиксировали разведывательный самолет РФ
Во вторник, 25 декабря, у границ Латвии зафиксировали российский разведывательный самолет.
Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил страны в Twitter.
"Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - уточнили там.
25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20— NBS (@Latvijas_armija) 25 декабря 2018 г.
Другие детали инцидента не сообщаются.
Ранее подобный инцидент был зафиксирован в конце ноября. Тогда истребители НАТО три раза поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем.