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У границ Латвии зафиксировали разведывательный самолет РФ

Сегодня, 15:23
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Wikimedia.org

Детали инцидента не сообщаются

Во вторник, 25 декабря, у границ Латвии зафиксировали российский разведывательный самолет.

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил страны в Twitter. 

"Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - уточнили там.

Другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее подобный инцидент был зафиксирован в конце ноября. Тогда истребители НАТО три раза поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем.

Теги:   РФ Разведка РФ Латвия

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