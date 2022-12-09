Власти Грузии заявили, что у них нет генераторов, о которых просит Украина 9 декабря, 02:49 Грузия не будет поставлять генераторы в Украину (Фото:Nezlamna2/Twitter)

Лидер правящей партии Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет генераторов и трансформаторов, о которых просит Украина.



Об этом сообщает Новости-Грузия.



"Люди думают, что Украина просит простые двигатели. Но речь идет о генераторах большой мощности, которых у Грузии физически нет", - заявил Кобахидзе.

Видео дня

Он также добавил, что теоретически Грузия может закупить такие генераторы в другой стране, но не уточнил, будет ли правительство это делать.

Читайте также: Жители Грузии за восемь дней собрали деньги на 200 генераторов для Украины

Кобахидзе заявил, что Грузия уже передала Украине гуманитарную помощь и готова продолжать это далее.