Власти Грузии заявили, что у них нет генераторов, о которых просит Украина

9 декабря, 02:49
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Грузия не будет поставлять генераторы в Украину (Фото:Nezlamna2/Twitter)

Грузия не будет поставлять генераторы в Украину (Фото:Nezlamna2/Twitter)

Лидер правящей партии Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет генераторов и трансформаторов, о которых просит Украина.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Люди думают, что Украина просит простые двигатели. Но речь идет о генераторах большой мощности, которых у Грузии физически нет", - заявил Кобахидзе.

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Он также добавил, что теоретически Грузия может закупить такие генераторы в другой стране, но не уточнил, будет ли правительство это делать.

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Кобахидзе заявил, что Грузия уже передала Украине гуманитарную помощь и готова продолжать это далее.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Грузия Генератор

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