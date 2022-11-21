У главы Гонконга обнаружили коронавирус после встречи с Си Цзиньпином
Джон Ли (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)
Глава Гонконга Джон Ли сдал позитивный тест на коронавирус. Накануне он встречался с президентом Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление правительства Ганконга.
Коронавирус у Ли обнаружили после возвращения из Тайланда. Там он участвовал в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Бангкоке 18 ноября он сидел рядом и общался с президентом Китая Си Цзиньпином, пишет газета. 17 ноября Ли также находился рядом с главой КНР на одном из мероприятий. На этих двух встречах оба политика были без масок, отмечает газета.
Financial Times указывает, что, вероятно, это был один из ближайших контактов Си Цзиньпина с коронавирусом с самого начала пандемии.
Китай вводил жесткие ограничения из-за коронавируса, несмотря на значительные экономические расходы, говорится в материале.
Си начал выезжать за пределы Китая несколько месяцев назад. На прошлой неделе китайский лидер посещал страны Юго-Восточной Азии. Он принимал участие в саммите G20 в Индонезии и ежегодной встрече лидеров стран АТЭС в Таиланде.
Сейчас Си, вероятно, находится в пятидневном карантине. Он обязателен для тех, кто прибывает в Китай из-за границы.
Официально китайская сторона не комментировала этот инцидент.
По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в КНР начала снова расти в августе. На днях в стране впервые с мая скончался пациент.