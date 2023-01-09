В Германии заявили об отсутствии планов по передаче Украине танков Leopard
В Берлине заявляют, что будут принимать решение по поставках танков с оглядкой на другие страны (Фото:kmweg.com)
На сегодняшний день у Берлина нет планов по передаче Украине танков Leopard 2.
Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства в понедельник, 9 января, сообщило агентство Reuters.
В то же время накануне, 8 января, вице-канцлер, министр экономики страны Роберт Хабек, комментируя возможность поставки Украине танков, заявил, что не исключает такой возможности.
«Нет, конечно, это (передача ВСУ Leopard) не исключено», — цитируют его немецкие СМИ.
Канцлер страны Олаф Шольц ранее отмечали, что будут принимать решение по поставках танков с оглядкой на других партнеров, в частности, США.
В свою очередь глава Бюро международной политики Польши Якуб Кумох подтвердил, что Варшава готова передать Киеву некоторое «символическое» количество Leopard.
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Кроме того, по итогам переговоров Шольца и главы Белого дома Джо Байдена было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.
В свою очередь Франция решила поставить колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.