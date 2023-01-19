США заметили у Гавайских островов российское разведывательное судно

19 января, 23:54
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Российское судно у Гавайских островов (Фото:Скриншот видео USCG Hawaii Pacific / Twitter)

Российское судно у Гавайских островов (Фото:Скриншот видео USCG Hawaii Pacific / Twitter)

Береговая охрана США обнаружила у берегов Гавайских островов, в экономической зоне США, российское судно, которое, предположительно, собирает разведывательные данные.

В ведомстве отметили, что сотрудники в течение нескольких недель следят за российским судном, а также координируют свои действия с партнерами из министерства обороны США.

Видео дня

Береговая охрана США распространила видеозапись, на которой показано российское разведывательное судно.

https://twitter.com/USCGHawaiiPac/status/1615867407159136256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1615867407159136256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

Других деталей американская сторона не расскрыла, Россия — не комментировала вовсе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Россия Гавайи

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