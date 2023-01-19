США заметили у Гавайских островов российское разведывательное судно 19 января, 23:54 Российское судно у Гавайских островов (Фото:Скриншот видео USCG Hawaii Pacific / Twitter)

Береговая охрана США обнаружила у берегов Гавайских островов, в экономической зоне США, российское судно, которое, предположительно, собирает разведывательные данные.

В ведомстве отметили, что сотрудники в течение нескольких недель следят за российским судном, а также координируют свои действия с партнерами из министерства обороны США.

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Береговая охрана США распространила видеозапись, на которой показано российское разведывательное судно.

Других деталей американская сторона не расскрыла, Россия — не комментировала вовсе.