Полиция Финляндии опровергла информацию о «контрабанде» оружия из Украины 1 ноября, 20:49 В полиции Финляндии не подтвердили данные СМИ о «контрабанде» оружия из Украины (Фото:Kurunen / pixabay)

В Национальном бюро расследований Финляндии заявили, что у них нет информации о якобы попадании оружия, которое предназначалось Украине, в руки финских преступных группировок.

Во вторник, 1 ноября, в пресс-службе финской полиции уточнили, что информация в СМИ о том, что переданное Украине оружие нелегально переправляется организованным преступным группировкам в Финляндии, не соответствует действительности, а у правоохранителей нет никаких доказательств такой контрабанды.



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«Нам неизвестно, чтобы поставляемое в Украину оружие попадало в руки преступников в Финляндии», — заявил заместитель директора НБР Маркус Вялимяки.

Он отметил, что после интервью представителя НБР «у людей могло сложиться впечатление, что в Финляндию уже ввозили оружие», но доказательств этому нет: «Наша цель была в том, чтобы показать, что существует вероятность того, что преступники, действующие в Финляндии, пытаются получить оружие из зон конфликта».



В пресс-службе добавили, что финские правоохранители идентифицировали отдельных преступников, которые во время полномасштабной войны приехали в Украину, и что они постоянно следят за ситуацией.

Ранее финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщала, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию штурмовые винтовки, предназначавшиеся для Украины.

МВД Украины, комментируя эту информацию, заявило, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что у полиции Финляндии нет подтверждения информации финских СМИ о якобы передаче контрабандного оружия из Украины преступным группировкам.