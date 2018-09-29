29 сентября 2018, суббота

У Эстонии нет шансов на медленное развитие. Президент страны поделилась секретами ее достижений

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Керсти Кальюлайд убеждена, что, ставя маленькие цели, Эстония обречена на неудачи

Керсти Кальюлайд убеждена, что, ставя маленькие цели, Эстония обречена на неудачи

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала членство своей страны в ЕС и ориентацию на передовые технологии ключом к тем результатам, которых удалось добиться ее государству после удара экономического кризиса 2008 года. Об этом она заявила в интервью журналу Новое Время.

Несмотря на свои скромные размеры, Эстония отличается довольно высоким уровнем ВВП на душу населения и занимает по этому показателю 41 место в мире ($31,47 тыс. на человека по данным МВФ). Украина занимает в том же списке 114 место ($ 8,6 тыс).

"Во-первых, мы, эстонцы, не считаем, что наша страна маленькая. Мы говорим о том, что динамичны и не имеем шансов для медленного развития и маленьких целей", - подчеркнула Кальюлайд. Она напомнила также, что Эстония сегодня находится на 33-м месте по уровню заработных плат в мире.

"Наш успех также характеризуется постоянным поиском путей того, как развивать страну иначе, чем это делали люди и государства до нас. Важно двигаться в сторону высоких скоростей, иначе ты просто копируешь уже сделанное, и со временем добавочная ценность результатов, которые ты получаешь, станет намного ниже", - убеждена глава государства.

Она также напомнила, что Эстония как страна-член ЕС обладает большой поддержкой "в инфраструктурных проектах, в постройке и реконструкции больниц, школ". "И достаточно программ европейского сотрудничества и кредитования, которые создают дополнительные возможности для нашей страны", - добавила Кальюлайд.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове