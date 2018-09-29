У Эстонии нет шансов на медленное развитие. Президент страны поделилась секретами ее достижений

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала членство своей страны в ЕС и ориентацию на передовые технологии ключом к тем результатам, которых удалось добиться ее государству после удара экономического кризиса 2008 года. Об этом она заявила в интервью журналу Новое Время.

Несмотря на свои скромные размеры, Эстония отличается довольно высоким уровнем ВВП на душу населения и занимает по этому показателю 41 место в мире ($31,47 тыс. на человека по данным МВФ). Украина занимает в том же списке 114 место ($ 8,6 тыс).

"Во-первых, мы, эстонцы, не считаем, что наша страна маленькая. Мы говорим о том, что динамичны и не имеем шансов для медленного развития и маленьких целей", - подчеркнула Кальюлайд. Она напомнила также, что Эстония сегодня находится на 33-м месте по уровню заработных плат в мире.

"Наш успех также характеризуется постоянным поиском путей того, как развивать страну иначе, чем это делали люди и государства до нас. Важно двигаться в сторону высоких скоростей, иначе ты просто копируешь уже сделанное, и со временем добавочная ценность результатов, которые ты получаешь, станет намного ниже", - убеждена глава государства.

Она также напомнила, что Эстония как страна-член ЕС обладает большой поддержкой "в инфраструктурных проектах, в постройке и реконструкции больниц, школ". "И достаточно программ европейского сотрудничества и кредитования, которые создают дополнительные возможности для нашей страны", - добавила Кальюлайд.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года