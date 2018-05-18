У экс-премьера Малайзии изъяли 5 грузовиков брендовых вещей и драгоценностей

Правоохранительные органы Малайзии провели масштабные обыски в резиденциях и бывшем офисе экс-премьера страны Наджиба Разака, в ходе которых были изъяты 284 коробки с дизайнерскими сумками. 72 из них были наполнены драгоценными ювелирными изделиями, часами, местной и американской валютой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Многие из обнаруженных сумок принадлежат премиальным брендам Louis Vuitton и Birkin.

Для того, чтобы вывезти обнаруженные ценности, полиции потребовались 5 грузовиков.

Обыски прошли в рамках расследования злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малазийский фонд инвестиций и развития).

12 мая стало известно, что бывшему премьер-министру Разаку и его супруге запретили выезжать из страны. Отмечается, что Наджиб заявлял о намерениях поехать на отдых за границу вместе с семьей.

В 2015 году Разака обвиняли в отмывании денег в особо крупных размерах из государственного инвестиционного фонда. Бывший премьер отрицал все обвинения. В этом же году он был отстранен от власти.

9 мая в Малайзии прошли парламентские выборы. Впервые за 60 лет победу одержали представители оппозиции.

Лидер оппозиционного движения 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.